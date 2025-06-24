Трамп прокоментував зобов’язання США перед НАТО

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів зобов’язання Вашингтона щодо оборони союзників по НАТО, викликавши занепокоєння напередодні саміту Альянсу в Гаазі. Про це повідомляє Bloomberg.

Напередодні зустрічі прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте надіслав Трампу особисте повідомлення, в якому похвалив його за роль у зниженні напруження між Ізраїлем та Іраном, а також за історичне зростання європейських оборонних витрат.

— Ви досягнете того, чого не вдавалося жодному американському президентові протягом десятиліть. Європа почне платити по-справжньому, як і має бути. І це буде ваша перемога, — йдеться у повідомленні Рютте, достовірність якого підтвердила пресслужба НАТО.

Трамп зробив скриншот листа і оприлюднив його у соцмережах.

За даними видання, Рютте спрямував саміт на підтвердження прихильності США до статті 5 — ключового принципу НАТО про колективну оборону. Він також домагався, щоб союзники погодилися підвищити оборонні бюджети до 5% ВВП — згідно з вимогами Трампа.

Проте ці зусилля були затьмарені заявами самого Трампа під час перельоту до Гааги. Він поставив під сумнів готовність Сполучених Штатів автоматично захищати союзників у разі нападу.

— Це залежить від того, як ви трактуєте Статтю 5. Є багато тлумачень статті 5. Ви ж це знаєте, правда? Але я з багатьма з них подружився, і я налаштований допомагати, — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Ці слова викликали занепокоєння щодо єдності Альянсу напередодні важливих переговорів, на яких мали узгодити новий оборонний пакет для України та оновити стратегічні цілі НАТО.