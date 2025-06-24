Вечірній дайджест ForUА: Дніпро у скорботі, НАТО зміцнює ППО України, Нобелівська премія Трампа та євро б'є рекорди

24 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

НАТО готує потужну заяву щодо дронів і ППО для України — підтримка буде масштабною, — премʼєр-міністр Нідерландів Дік Скоф .

Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським під час саміту НАТО. Про це заявив американський лідер в коментарі журналістам на борту літака Air Force One 24 червня.

Євро вперше в історії перевищило 48,5 грн, — НБУ.

Конгресмен Бадді Картер висунув Трампа на Нобелівську премію миру. Про це повідомив сам Дональд Трамп у Truth Social, опублікувавши скриншот листа Картера. У ньому зазначено, що Трампа висунуто «за видатну та історичну роль у посередництві щодо припинення збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном і за недопущення отримання найнебезпечнішої зброї у світі державою — спонсором тероризму».

Від початку повномасштабної війни росія атакувала Україну 28 743 дронами-камікадзе типу «шахед», — Зеленський під час виступу в парламенті Нідерландів. Лише у червні цього року — 2736 таких атак.

До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, внаслідок ворожої атака, ще 174 людей постраждали — майже сотня з них залишається в стаціонарах, — ОВА. У місті завтра оголосили День жалоби.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія готові замінувати райони вздовж кордонів із рф, щоб створити в Європі нову залізну завісу, — The Telegraph.

Ймовірна війна між росією та НАТО може коштувати світу півтора трильйона доларів, — Bloomberg. За оцінками агентства, лише за один рік глобальні втрати сягнуть приблизно 1,5 трильйона доларів — це прямі руйнування в зоні бойових дій, стрибок цін на енергоносії через припинення постачання з Росії, а також обвал фінансових ринків.

Банківської таємниці більше не буде, — міністр фінансів Сергій Марченко. Уряд подав законопроєкт, який дозволить Україні приєднатися до європейської платіжної системи SEPA.