До 15 осіб зросла кількість жертв у Дніпр: 25 червня День жалоби

У Дніпрі 24 червня внаслідок масованого російського обстрілу загинули 15 людей, ще 174 отримали поранення. У місті 25 червня оголосили День жалоби.

Про це повідомили міський голова Борис Філатов та начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За їхніми словами, майже сто постраждалих залишаються в лікарнях. Остаточні дані щодо зруйнованої інфраструктури ще уточнюють, але вже відомо, що пошкоджено близько 50 багатоповерхових будинків, де в деяких з них зруйновані дахи. Також постраждали майже 40 закладів освіти: ліцеї, гімназії, дитячі садки, музичні школи та училища.

Удар зачепив і сферу охорони здоров’я — пошкоджень зазнали вісім об’єктів, зокрема лікарні, амбулаторії та стоматологічна поліклініка. Загалом у житлових будинках і комунальних закладах міста зафіксовано близько 2000 розбитих вікон.

Окрім Дніпра, атака зачепила й місто Самар Дніпропетровської області. Там загинули двоє людей, ще одинадцять отримали поранення, четверо з них — у тяжкому стані.

Також пошкоджень зазнав пасажирський поїзд №52 «Одеса — Запоріжжя», який у момент удару проїжджав повз одне з підприємств. У поїзді вибило вікна, проте обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці.