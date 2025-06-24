﻿
Надзвичайні події

До 15 осіб зросла кількість жертв у Дніпр: 25 червня День жалоби

До 15 осіб зросла кількість жертв у Дніпр: 25 червня День жалоби

У Дніпрі 24 червня внаслідок масованого російського обстрілу загинули 15 людей, ще 174 отримали поранення. У місті 25 червня оголосили День жалоби.

Про це повідомили міський голова Борис Філатов та начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За їхніми словами, майже сто постраждалих залишаються в лікарнях. Остаточні дані щодо зруйнованої інфраструктури ще уточнюють, але вже відомо, що пошкоджено близько 50 багатоповерхових будинків, де в деяких з них зруйновані дахи. Також постраждали майже 40 закладів освіти: ліцеї, гімназії, дитячі садки, музичні школи та училища.

Удар зачепив і сферу охорони здоров’я — пошкоджень зазнали вісім об’єктів, зокрема лікарні, амбулаторії та стоматологічна поліклініка. Загалом у житлових будинках і комунальних закладах міста зафіксовано близько 2000 розбитих вікон.

Окрім Дніпра, атака зачепила й місто Самар Дніпропетровської області. Там загинули двоє людей, ще одинадцять отримали поранення, четверо з них — у тяжкому стані.

Також пошкоджень зазнав пасажирський поїзд №52 «Одеса — Запоріжжя», який у момент удару проїжджав повз одне з підприємств. У поїзді вибило вікна, проте обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Дніпрообстріливійна в Україніагресія рфжертви обстрілу
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна та Велика Британія запускають масштабну співпрацю у виробництві дронів
Економіка 24.06.2025 13:48:06
Україна та Велика Британія запускають масштабну співпрацю у виробництві дронів
Читати
Воїни ССО знищили штурмову групу ворога на Покровському напрямку
Війна 24.06.2025 13:17:20
Воїни ССО знищили штурмову групу ворога на Покровському напрямку
Читати
Володимир Дантес випустив гімн любові та надії в часи війни
Культура 24.06.2025 12:51:37
Володимир Дантес випустив гімн любові та надії в часи війни
Читати

Популярнi статтi