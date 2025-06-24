Буферна зона чи братська могила: На Сумщині росіяни масово дезертують, кидаючи позиції

У російських військах, які діють на Сумському напрямку, попри накази командування штурмувати позиції, спостерігається масове дезертирство та кидання позицій через значні втрати. Про це заявив директор Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, незважаючи на постійні накази йти вперед, російські штурмовики кидають позиції через нестерпні втрати. Це призводить до випадків дезертирства, зокрема, зафіксовані випадки на Курщині – у Льгові та Рильську, куди окупанти направляють поповнення.

"Складні бої на напрямку продовжуються, але постійні штурми в прикордонні з втратами на Сумщині у росіян і вдалі дії Сил оборони суттєво впливають на моральний стан російських військових", – наголосив Андрій Коваленко.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підтвердив, що українські військові за останній тиждень просунулися на 200-700 метрів у районі Юнаківки Сумської області. Він також зазначив, що російські війська намагаються створити "буферну зону" в прикордонних районах Сумщини, активно штурмуючи позиції поблизу Юнаківки, а також намагаючись покращити своє становище біля Андріївки та Олексіївки.

Водночас, Сили оборони України відновили контроль над Андріївкою та загалом стабілізували ситуацію на лінії Кіндратівка – Юнаківка. Головнокомандувач повідомив, що українськими військами на Сумському напрямку керує бригадний генерал Олег Апостол, який нещодавно обійняв посаду командувача Десантно-штурмових військ і, за словами Сирського, "керує достатньо вдало".