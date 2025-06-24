Удар по Дніпру: семеро загиблих через та 70 поранених

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до семи.

"У Дніпрі число жертв російської атаки зросло до семи. Постраждалих близько 70. Серед них десятеро дітей. П’ять поранених – "важкі". Лікарі роблять все можливе. Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



У Самарі, як і раніше, відомо про двох загиблих. Кількість постраждалих зросла з трьох до дев'яти, більшість госпіталізовані. Четверо людей у важкому стані.

Фото: Telegram.