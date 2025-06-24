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Війна

Атака рф на Дніпро: є загиблі та поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Атака рф на Дніпро: є загиблі та поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Місто Дніпро вчергове стало об'єктом російської агресії. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі через ворожу атаку виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, гуртожиток, гімназія, адмінбудівля. Понівечений потяг. Травми отримали його пасажири", – зазначив Лисак у своєму телеграм-каналі.

За його словами, російські війська також поцілили по місту Самар, деталі уточнюються.

Наразі на місці події працюють всі відповідні служби, надається допомога постраждалим, а також триває ліквідація наслідків атаки. Інформація щодо кількості загиблих та поранених, а також масштабів руйнувань уточнюється.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Дніпроатака рфбалістика
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