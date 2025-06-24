Російські війська атакували Дніпро: серія вибухів та удар по залізничному вокзалу

Сьогодні, 24 червня, місто Дніпро стало об'єктом чергової російської атаки. Вдень, під час оголошеної повітряної тривоги, в обласному центрі пролунала серія вибухів.

Про ворожі удари оперативно повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. "Ворог атакував Дніпро. Пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюємо. Повітряна тривога триває. Будьте у безпечному місці до відбою", – закликав він мешканців міста.

За попередньою інформацією, ворог завдав балістичного удару по залізничному вокзалу у Дніпрі. Також, попередньо, одна з ракет вибухнула поблизу поїзда "Дніпро - Одеса". Наразі наслідки атаки уточнюються.