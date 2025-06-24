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Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: перемир'я на Близькому Сході, зустріч Зеленського і Трампа, 4-денний робочий тиждень в Польщі, лікування Безуглої та новий наступ РФ

Ранковий дайджест ForUА: перемир'я на Близькому Сході, зустріч Зеленського і Трампа, 4-денний робочий тиждень в Польщі, лікування Безуглої та новий наступ РФ

23 червня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. російська ракета 23 червня забрала життя дев'яти людей — МВС.
  • До 3 зросла кількість загиблих через удар по Білгород-Дністровському ліцею. Загиблі — завуч, завгосп та робітниця шкільної їдальні. 8 постраждалих лишаються на стаціонарному лікуванні, серед них — двоє хлопців 2009 року народження, інші поранені — продовжують лікування амбулаторно.
  • Польща переходить на 4-денний робочий тиждень, – Eversheds Sutherland. У країні запускають пілотну програму переходу на скорочений робочий тиждень без зниження зарплати. Працівники зможуть обрати один із трьох варіантів: 4 робочі дні на тиждень, 6-годинний робочий день, або більше днів щорічної відпустки.
  • Ізраїль та Іран домовилися про повне припинення вогню, — Трамп. Ізраїль офіційно підтвердив припинення вогню з Іраном.
  • Тарас Тополя відкрив збір на лікування нардепки Безуглої. Він додав, що на ремонт собі заробить сам, а лікування Мар’яни Безуглої – справа нагальна, буквально державного значення.
  • Зеленский проведе зустріч з Трампом на полях саміту НАТО. Зустріч планується завтра.
  • рф готує масштабний наступ в Україні чи атаку на НАТО – для цього Кремль активно накопичує резерви з близько 121 000 солдат, - ISW.
  • Рейтинг Трампа впав до 41%, — Reuters. Це найгірший рейтинг за весь час його чинного президентства.
  • РФ атакує Дніпро балістикою. Попередньо, ворог завдав балістичного удару по залізничному вокзалу у Дніпрі.
 Автор: Галина Роюк

Теги:

ТрампВолодимир Зеленськийнаступ рфБлизький СхідМар'яна Безугла
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