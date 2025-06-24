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Європа - беззахисна: НАТО «не має чим стріляти» у відповідь по Росії

Європа - беззахисна: НАТО «не має чим стріляти» у відповідь по Росії

У разі нападу Росії на одну з країн-членів НАТО, П’ята стаття Північноатлантичного договору не означає автоматичного початку війни з Москвою. Про це заявив колишній голова військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

Бауер підкреслив, що відповідь Альянсу залежатиме від масштабу та характеру атаки. Якщо напад буде локальним і не становитиме прямої загрози територіальній цілісності держави-члена, спершу між країнами НАТО відбудуться консультації, під час яких вирішуватимуть, чи починати військові дії проти Росії.

«Якщо це відносно невелика атака і загальна територіальна цілісність Естонії не перебуває під загрозою, є час для консультацій. Ми повинні зважити, хочемо ми почати війну чи ні», — наголосив він.

Водночас Бауер попередив, що якщо Росія все ж завдасть повноцінного удару по країні НАТО, відповідь буде масштабною — на землі, у повітрі, на морі, в космосі та у кіберпросторі.

Колишній високопосадовець також визнав, що наразі Європа не готова ефективно захищатися від масованих ракетних атак, подібних до тих, які Іран здійснює по Ізраїлю. На його думку, союзникам слід терміново нарощувати оборонні спроможності. «У нас немає низки ресурсів, запаси яких нам потрібно збільшити... Це буде в центрі уваги саміту НАТО в Гаазі. По суті, йдеться про “список покупок” для всіх держав-членів», — сказав Бауер.

Він також наголосив, що гібридна війна, яку може розв'язати Росія, є не менш небезпечною, ніж традиційна, і її також слід сприймати серйозно.

Теги:

НАТОРоб БауерП’ята стаття НАТО
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