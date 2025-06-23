В Ірані прискорили пошуки наступника Верховного лідера, – Reuters

Іран активізував процес пошуку наступника Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї після недавніх атак Ізраїлю. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на п’ять джерел, обізнаних у переговорах.

За словами співрозмовників, триособовий комітет вищого духовного органу, створений самим Хаменеї два роки тому для визначення його спадкоємця, наразі пришвидшив свою роботу.

Як зазначається, 86-річний Хаменеї отримує регулярні звіти про хід обговорень. За інформацією високопосадовця сил безпеки, лідер Ірану наразі переховується разом із родиною під охороною елітного підрозділу "Валі-є Амр" з Корпусу вартових ісламської революції.

Співрозмовники агентства також заявили, що у разі загибелі Хаменеї керівництво країни прагнутиме якнайшвидше оголосити його наступника, щоб продемонструвати стабільність. Водночас вони визнають, що спрогнозувати подальший політичний курс країни наразі важко.

За словами одного з джерел, кандидати оцінюються за вірністю принципам засновника Ісламської Республіки аятоли Рухолли Хомейні. Крім того, обговорюється можливість призначення поміркованішого кандидата, здатного знизити ризики як зовнішньої ескалації, так і внутрішніх протестів.

У центрі уваги наразі двоє претендентів: 56-річний син чинного лідера Моджтаба Хаменеї та Хасан Хомейні — онук духовного засновника Ірану. Хомейні, пов’язаний із реформістськими колами, вважається прийнятнішим варіантом для міжнародної спільноти. Водночас Моджтаба, як зазначають джерела, дотримується жорсткої лінії свого батька, зокрема щодо опозиції та зовнішніх супротивників.

Остаточного рішення поки що не ухвалено — перелік кандидатів може змінитися, а фінальне слово, за даними джерел, залишається за самим Хаменеї.