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Трамп розчарований ударами РФ по цивільних в Україні, – Вітакер

Трамп розчарований ударами РФ по цивільних в Україні, – Вітакер

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через нещодавні ракетні удари Росії по цивільному населенню України.

Про це повідомив посол США при НАТО Метью Вітакер під час брифінгу для журналістів напередодні саміту в Гаазі.

За словами Вітакера, Трамп засудив атаки, внаслідок яких загинули мирні жителі, зокрема й громадянин США. Посол зазначив, що президент США дуже розчарований тим, що люди гинуть під час переговорів, і висловив співчуття родинам загиблих.

Вітакер також закликав обидві сторони до стриманості.

ForUA.com нагадує, в ніч на 23 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну: було зафіксовано пуски 352 Шахедів, дронів-імітаторів та ракет. У Києві загинуло щонайменше дев’ять людей, ще близько 30 дістали поранення.

Внаслідок вибухів у Києві сьогодні зафіксовано пошкодження у Шевченківському, Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах. Ліквідація наслідків нічної комбінованої атаки триває.

Найтяжчі наслідки – в Шевченківському районі, де зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки.

У Подільському районі внаслідок атаки сталося займання автомобіля, вибиті вікна у житлових багатоповерхових будинках.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАДональд Трампвійна в Україніагресія рф
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