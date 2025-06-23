Рютте не вважає удари США по Ірану порушенням міжнародного права

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що не поділяє оцінку щодо можливого порушення міжнародного права під час нещодавніх ударів США по Ірану.

Про це він сказав на пресконференції в Гаазі напередодні саміту НАТО, коментуючи заяву прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

За його словами, найбільшим занепокоєнням для Альянсу є можливість отримання Іраном ядерної зброї.

— Поява ядерної зброї в Ірану — мій найбільший страх. Позиція НАТО полягає в тому, що Іран не повинен її мати, — підкреслив він.

Раніше прем’єр Норвегії Стьоре заявив, що удари США суперечать міжнародному праву.

— Ми повинні бути в змозі це заявити. Здійснення такої атаки суперечить міжнародному праву, — сказав він.

У ніч проти неділі США атакували три ключові іранські ядерні об’єкти. Після цього президент Дональд Трамп закликав Іран утриматися від ескалації й повернутися до переговорів.

ForUA.com нагадує, бомбардувальники Військово-повітряних сил США вдарили по ядерних об’єктах Ірану.

125 літаків та підводні човни атакували три ключові ядерні об’єкти Ірану, що стало прямим втручанням США у війну між Ізраїлем та Іраном.

Ударів було завдано по двох головних центрах збагачення урану – укріпленому об’єкту в гірському районі Фордо та заводу в Натанзі.