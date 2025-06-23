Допомога на 35 млрд евро: генсек НАТО розповів, які країни її нададуть Україні

Країни Європи та Канада нададуть Україні додаткову допомогу в розмірі €35 млрд у 2025 році.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції напередодні саміту НАТО в Гаазі, повідомляє The Guardian.

Як звернув увагу Рютте, Російська Федерація зараз залишається прямою загрозою для країн НАТО.

– Європейські та канадські союзники активізували дії. Вже пообіцяли, що протягом перших трьох місяців цього року вони нададуть Україні додаткову допомогу у сфері безпеки на суму понад €35 млрд на майбутній рік, – сказав він.

За його словами, Москва продовжує ведення повномасштабної війни проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану, Китаю та Білорусі.

Рютте стверджує, що всі хочуть миру для України, а також припинення жахливої війни проти українського народу.

На його думку, необхідно забезпечувати Україну всім необхідним для оборони вже зараз та стримувати Росію в майбутньому.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що підтримка України залишається непохитною, а надалі лише продовжуватиметься.

Саміт країн НАТО запланований протягом 24 і 25 червня у Гаазі на території Нідерландів. У рамках саміту відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.