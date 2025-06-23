Росія - головна загроза для НАТО, – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Росія і надалі лишається основною загрозою для країн Північноатлантичного блоку.

Про це Марк Рютте заявив перед початком саміту НАТО у Гаазі, пише "Європейська правда".

За словами генсека Марка Рютте, Україна буде одним із питань, які обговорюватимуть на саміту НАТО, оскільки важливо зберегти фокус на підтримці України для того, щоб мільярд громадян Альянсу був у безпеці.

– Найбільш значна і пряма загроза для Альянсу – це Росія. Москва продовжує вести війну проти України, з підтримкою Північної Кореї, Ірану, а також Китаю та Білорусі, – наголосив Марк Рютте.

Відомо, що на саміті НАТО в Гаазі лідери країн-членів будуть обговорювати питання підвищення витрат на оборону до 5% від ВВП.

Також на саміт приїдуть президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. 24 червня запланована зустріч генерального секретаря Марка Рютте, президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Антоніу Кошти з президентом України Володимиром Зеленським.

Генсек також наголосив, що країни Європи та Канада нададуть Україні додаткову допомогу в розмірі €35 млрд у 2025 році.