З-під завалів у Києві дістали 41-річну жінку, а згодом і її 11-річну доньку

У Києві кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до девʼяти людей, серед них — 11-річна дівчинка.

Про це повідомила столична прокуратура.

Останніми з-під завалів дістали 41-річну жінку, а згодом її 11-річну доньку. Також серед загиблих — ще дві жінки, зокрема 22-річна дівчина, і п'ятеро чоловіків.

Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, під якими можуть перебувати люди.

За даними ДСНС, у столиці постраждали 34 людини.

Перед цим міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповідав, що на місці удару вже вдалося розібрати п’ятий і четвертий поверхи, а також дістатися третього, тож тривав розбір другого.

На локації позмінно працюють по 100 рятувальників, залучено 50 одиниць техніки. Звідти вже вивезли понад 120 тонн будівельного сміття.

Загалом пошкоджені десятки будинків та автомобілів у столиці та області. Рятувальні роботи тривають на 15 локаціях у Києві та на 8 — на Київщині.

Попередньо відомо, що по п’ятиповерхівці вдарила балістична ракета. Вона провалилася до підвалу, так само як сталося під час удару по столичній багатоповерхівці 17 червня. Будинок повністю знищений, бо також ідеться про порушення конструкцій у сусідньому підʼїзді.

У ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами й дронами Київ та область. Окупанти вдарили по Україні 16 ракетами та 352 дронами.

Ворог поцілив у житловий будинок у Шевченківському районі. Окупанти також поцілили по Святошинському, Дарницькому, Подільському й Голосіївському районах.

Також ворог обстріляв Київщину. Під прицілом опинилися Білоцерківський, Бучанський і Бориспільський райони. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще восьмеро зазнали поранень.