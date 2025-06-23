Норвегія фінансуватиме та розроблятиме надводні дрони в Україні

Норвегія посилює свою підтримку Україні у боротьбі з російською агресією, оголосивши про фінансування та розробку виробництва надводних безпілотних апаратів безпосередньо на українській території. Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Цього року Норвегія виділила значну суму – приблизно 6,7 мільярда норвезьких крон (близько 576 мільйонів євро) – на підтримку Морської коаліції, яку вона очолює спільно з Великою Британією. Частину цих коштів буде спрямовано на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням передових технологій норвезької компанії Kongsberg Defense & Aerospace.

Kongsberg Defense & Aerospace – це відомий постачальник оборонних та космічних систем, що спеціалізується на протикорабельних ракетах, військовому зв'язку, а також командних системах і системах управління озброєнням. Компанія вже підписала угоду з українським партнером, що передбачає виробництво надводних безпілотних апаратів в Україні з застосуванням норвезьких технологій та експертизи.

Цей крок є черговим підтвердженням послідовної підтримки Норвегією України, яка включає військову, гуманітарну та фінансову допомогу.

Слід зазначити, що не тільки Норвегія допомагає Україні з виробництвом безпілотників. Нідерланди також інвестують 700 мільйонів євро у виробництво БпЛА, спрямовуючи частину цих коштів в українську оборонну промисловість. Крім того, французькі компанії об'єднуються для виробництва безпілотників в Україні, отримуючи натомість цінний український досвід використання дронів у повномасштабній війні.

Спільні зусилля міжнародних партнерів у сфері виробництва безпілотників значно посилюють обороноздатність України та її здатність протистояти агресії.