Ізраїль завдав ударів по шести іранських аеродромах: знищено винищувачі та гелікоптери

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у понеділок заявила, що за допомогою дронів завдала ударів по шести військових аеродромах на заході, сході та в центральній частині Ірану. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі армії.

Згідно із заявою ЦАХАЛ, удари були нанесені "в рамках зусиль із розширення переваги в небі над Іраном". Цілями атак стали злітно-посадкові смуги, підземні ангари, літаки-заправники та бойові літаки.

Ізраїльські військові стверджують, що в результаті операції їхні безпілотники знищили загалом 15 іранських винищувачів та ударних вертольотів.

Наразі іранська сторона не зробила офіційних коментарів щодо цих заяв. Повідомлення про ці удари з'явилися на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном.