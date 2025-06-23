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Трамп пояснив удари по Ірану «вбивством тисяч американців»

Трамп пояснив удари по Ірану «вбивством тисяч американців»

Президент США Дональд Трамп виступив із гучною заявою щодо недавньої атаки Сполучених Штатів на іранські ядерні об’єкти. У своєму дописі в соцмережі Truth Social він виправдав військову операцію «захистом американських життів» та «запобіганням ядерному удару».

«Вчора ми досягли вражаючого військового успіху, вирвавши „бомбу“ прямо з їхніх рук (а вони б її використали, якби могли!)», — написав Трамп.

Глава Білого дому прямо звинуватив Іран у багаторічній агресії проти США: «Іран вбив і покалічив тисячі американців. Ба більше, вони одного разу навіть захопили наше посольство в Тегерані», — нагадав він.

Заява пролунала на тлі глобальної напруги, спричиненої атаками США на Іран і відповідною реакцією союзників Тегерана. Американські військові та розвідка попереджають про можливі удари по базах США на Близькому Сході, зокрема в Іраку та Сирії.

Тим часом Держдепартамент випустив глобальне попередження для громадян США, закликавши бути особливо обережними під час перебування за кордоном.

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Трампатака на Іран
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