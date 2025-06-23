Трамп пояснив удари по Ірану «вбивством тисяч американців»

Президент США Дональд Трамп виступив із гучною заявою щодо недавньої атаки Сполучених Штатів на іранські ядерні об’єкти. У своєму дописі в соцмережі Truth Social він виправдав військову операцію «захистом американських життів» та «запобіганням ядерному удару».

«Вчора ми досягли вражаючого військового успіху, вирвавши „бомбу“ прямо з їхніх рук (а вони б її використали, якби могли!)», — написав Трамп.

Глава Білого дому прямо звинуватив Іран у багаторічній агресії проти США: «Іран вбив і покалічив тисячі американців. Ба більше, вони одного разу навіть захопили наше посольство в Тегерані», — нагадав він.

Заява пролунала на тлі глобальної напруги, спричиненої атаками США на Іран і відповідною реакцією союзників Тегерана. Американські військові та розвідка попереджають про можливі удари по базах США на Близькому Сході, зокрема в Іраку та Сирії.

Тим часом Держдепартамент випустив глобальне попередження для громадян США, закликавши бути особливо обережними під час перебування за кордоном.