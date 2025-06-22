У ЗСУ триває масштабна реорганізація, – Сирський

У Збройних силах України триває масштабна реорганізація, спрямована на посилення обороноздатності та підвищення ефективності управління підрозділами в умовах бойових дій.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з журналістами.

Реорганізація ЗСУ

Основна мета змін – створення більш дієздатних резервів і раціоналізація використання наявних ресурсів.

У межах реформування передбачено створення нових армійських корпусів, які вже розпочали виконання завдань у своїх визначених зонах відповідальності.

Частина з них пройшла бойове злагодження та укомплектована підрозділами забезпечення. Наступні етапи передбачають розгортання інших корпусів.

Оновлена організаційна структура дозволяє зменшити кількість безпосередньо підпорядкованих об’єктів управління, що, у свою чергу, розвантажує командування та покращує оперативне керівництво військами.

Реформа також передбачає поступове виведення з обігу рівня оперативно-тактичного угруповання, зберігаючи водночас рівень оперативно-стратегічного управління.

Одним із важливих аспектів трансформації є ефективніше використання наявного особового складу та технічних засобів, зокрема в галузі артилерії й безпілотних систем.

Зміни також сприяють омолодженню командного складу: корпуси очолили досвідчені офіцери, які проявили себе у бойових умовах, а їхні штаби укомплектовані за принципом професійної доцільності.

У комплексі ці кроки мають забезпечити гнучкіше управління, зниження втрат та зростання ефективності наступальних дій.

Реорганізація розглядається як важливий елемент підготовки до динамічних змін на фронті.

Ситуація на фронті

Тим часом українські військові продовжують стримувати наступ противника на всіх напрямках.

Зокрема, тривають активні бойові дії на Покровському, Лиманському та інших ключових ділянках.

Попри зусилля армії РФ, українські сили зберігають позиції та ведуть вогневе ураження ворога як на окупованих територіях, так і на території країни-агресора.

Оборонні дії поєднуються з локальними наступами для повернення контролю над втраченими ділянками, зокрема завдяки активному розвитку штурмових підрозділів нового типу.