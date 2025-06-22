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Економіка

Україна цьогоріч потребує 17,3 млрд дол. для фінансування першочергових потреб відновлення

Україна цьогоріч потребує 17,3 млрд дол. для фінансування першочергових потреб відновлення

Україна у 2025 році потребує 17,3 мільярда доларів для фінансування першочергових потреб відновлення: житла, енергетики, інфраструктури, транспорту та соціального захисту.

Про це заявила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова під час форуму Global Borrowers & Bond Investors Forum, повідомляє  Мінфін.

За її словами, з необхідної суми 7,4 млрд дол. вже покрито коштом держбюджету та допомоги міжнародних партнерів. Решту коштів — близько 10 млрд дол. – ще потрібно залучити.

“Основні напрями, які потребують першочергового фінансування: житловий сектор, енергетика, критична та соціальна інфраструктура, транспорт і соціальний захист”, – зазначила Зикова.

Водночас уряд працює над залученням приватного сектору до процесу відновлення через впровадження реформ та нових фінансових інструментів.

Як повідомлялося, відповідно до результатів четвертої оцінки потреб відновлення (RDNA4), Україні необхідно майже 524 млрд дол. протягом десяти років для повного відновлення. Ця сума у 2,8 раза перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

економікаМінфінгрошівідбудова України
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