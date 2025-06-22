США не мають витрачати 5% ВВП на оборону, на відміну від інших країн НАТО, – Трамп

Усі країни НАТО повинні збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП, але США не зобов’язані дотримуватися цих стандартів. Про це заявив президент Америки Дональд Трамп, пише Politico.

Трамп уже давно наполягає, щоб країни НАТО витрачали більше коштів на оборону. Водночас він заявив, що Америка не повинна витрачати 5%. Наразі США виділяють близько 3,4% ВВП на армію.

– Ми так довго підтримуємо НАТО… Тож я не думаю, що ми теж повинні, але вважаю, що країни НАТО повинні, безумовно, – додав він.

Заяви Трампа, які можуть викликати невдоволення у лідерів інших країн Північноатлантичного альянсу, прозвучали за кілька днів до саміту в Нідерландах.

На зустрічі лідери 32 країн-членів обговорюватимуть плани щодо оборонних витрат і структуру сил НАТО. Зараз більшість країн Альянсу витрачають трохи більш ніж 2% ВВП, а деякі планують підвищити цей показник до 3% упродовж одного-двох наступних років.

Politico пише, що відмова Трампа збільшити оборонний бюджет може не сподобатися республіканцям у Конгресі, які наполягають на зростанні витрат до 5% ВВП.

Лідери партії вже критикували його плани через відсутність зростання витрат, за винятком одноразових інвестицій. Досягнення запропонованого рівня означало б оборонний бюджет Пентагону на рівні приблизно $1,4 трлн.

Поки що лише Польща, Естонія, Латвія та Литва офіційно погодилися витрачати 5% ВВП на оборону. Очікується, що більшість інших країн НАТО приєднаються до цієї ініціативи на саміті.

Однак не всі згодні. Наприклад, Іспанія має намір виступити проти підвищення оборонних витрат.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте у листі, що для країни це не лише нереалістична мета, а й контрпродуктивна.