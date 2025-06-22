США обговорювали з РФ власний проєкт резолюції ООН щодо України

Адміністрація США напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну обговорювала з Москвою власний проєкт резолюції ООН, пропонуючи замінити ним український варіант.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde із посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що Україна підготувала резолюцію з вимогою повного виведення російських військ із території країни. Через побоювання втрати підтримки Києва на тлі війни в Секторі Гази, європейські партнери пропонували пом’якшити формулювання документа, щоб заручитися ширшою підтримкою в Генасамблеї ООН.

Однак 21 лютого тимчасова повірена США при ООН Дороті Ші несподівано звернулася до дипломатів Франції та Великої Британії з проханням відкликати українську резолюцію, оскільки США мали намір подати власну. Як з’ясувалося пізніше, її зміст був попередньо узгоджений із Москвою без погодження з європейськими союзниками.

Це викликало невдоволення серед партнерів, і під час екстреної зустрічі представники ЄС вирішили залишити український текст без змін. Лондон узяв на себе відповідальність за роботу в Радбезі ООН, а Париж — за просування української позиції в Генасамблеї.

У результаті, 24 лютого українська резолюція була ухвалена без змін, попри опір з боку Росії та США. Американський проєкт резолюції врешті був настільки змінений, що делегація США утрималася під час голосування за власний документ.