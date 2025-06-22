МАГАТЕ: Після атак США на ядерні об’єкти Ірану радіація не підвищилась

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що після ударів США по ядерних об’єктах Ірану не повідомляється про підвищення рівня радіації за межами об’єктів. Про це МАГАТЕ повідомило в соцмережі X.

– Після атак на три ядерні об’єкти в Ірані, включаючи Фордо, МАГАТЕ може підтвердити, що на цей час не повідомляється про підвищення рівня радіації за межами об’єктів, – йдеться у повідомленні.

Згодом, коли з’явиться більше інформації, МАГАТЕ надасть додаткові оцінки ситуації в Ірані.

ForUA.com нагадує, що вночі в неділю американські бомбардувальники та підводні човни атакували три ключові ядерні об’єкти в Ірані – об’єкти в Фордо, Натанзі та поблизу міста Ісфахан. Атака Америки на Іран стала прямим втручанням США у війну Ізраїлю та Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ключові ядерні об’єкти Ірану повністю знищені. Повідомляється, що ВПС США вперше застосували для бойових дій 13-тонну бомбу під назвою GBU-57.

Водночас Трамп пригрозив Ірану потужною і жорсткою відповіддю, якщо Тегеран наважиться дати відповідь США.