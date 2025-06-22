США вдарили по ядерних об’єктах Ірану: заява Дональда Трампа

У неділю рано вранці бомбардувальники Військово-повітряних сил США вдарили по ядерних об’єктах Ірану. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що це загрожує небезпечній ескалації в Близькосхідному регіоні. Про це пише The New York Times.

Атака США на Іран: що відомо

США вдарили по трьох ключових ядерних об’єктах – Фордо, Натанзі та Ісфахані, які, за словами американських чиновників, були залучені до програми Ірану з присокреного збагачення урану.

Суботні удари стали першим випадком, коли ВПС США застосували в бою 13-тонну бомбу під назвою GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, яка розроблена для знищення бункерів.

Сенатор Джек Рід, провідний демократ у Комітеті з питань збройних сил, сказав: Це був величезний ризик з боку президента Трампа, і ніхто ще не знає, чи окупиться він. Почати війну легше, ніж її закінчити

Американські бомбардувальники B-2, які в неділю вранці завдали удару по іранських ядерних об’єктах, пролетіли без зупинки близько 37 годин від своєї бази в Міссурі, кілька разів дозаправляючись в повітрі, повідомив американський чиновник на умовах анонімності.

Заява Дональда Трампа

Президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пригрозив Ірану потужною масованою відповіддю, якщо Тегеран посміє помститися за американські авіаудари по іранських ядерних об’єктах.

– Будь-яка помста Ірану проти Сполучених Штатів Америки зустріне силу, набагато більшу, ніж та, яку ми бачили сьогодні ввечері, – написав Трамп.

Реакція ООН на атаку США на Іран

Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що він глибоко стурбований атаками США на Іран.

– Це небезпечна ескалація в регіоні, який і без того перебуває на межі, і пряма загроза міжнародному миру та безпеці. Існує зростаючий ризик, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю, що матиме катастрофічні наслідки для цивільного населення, регіону та світу, – наголосив Гутерріш.