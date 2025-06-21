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У білоруській неволі залишаються понад 1000 політв'язнів, - Кястутіс Будріс

У білоруській неволі залишаються понад 1000 політв'язнів, - Кястутіс Будріс

Осільник МЗС Литви Кястутіс Будріс у день звільнення режимом Лукашенка 14 політв’язнів нагадав, що у неволі залишаються понад 1000 політичних бранців.

Про це міністр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Будріс підтвердив, що звільнені 14 політичних в'язнів, серед яких Сергій Тихановський, перебувають у безпеці в Литві і отримують належну допомогу. 

Він також наголосив, що роль США у звільненні цих політичних в’язнів була вирішальною. 

"Але це ще не кінець. У білоруських в'язницях все ще залишаються понад 1000 заручників. Усі вони мають бути звільнені без зволікань", – написав Будріс.

У суботу, 21 червня, посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.

Також у суботу стало відомо про звільнення з ув’язнення Сергія Тихановського та загалом 14 політв’язнів режиму Лукашенка.

Заступник Келлога Джон Коул наголосив, що сильне лідерство Дональда Трампа призвело до звільнення 14 ув'язнених з Білорусі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МЗСЛитваБілорусьКястутіс Будрісполітв'язні
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