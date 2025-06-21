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Польща не має територіальних претензій до України, - заява МЗС

Польща не має територіальних претензій до України, - заява МЗС

Міністерство закордонних справ Польщі назвало "елементом російської дезінформації" твердження італійської правої газети Libero про нібито претензії Варшави на частину заходу України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

У статті Libero від 19 червня, яка привернула увагу польського МЗС, стверджується, що "Варшава завжди претендувала на частину західної України, особливо на околиці Львова".

"Ми вказали, що таке твердження є елементом російської дезінформації", – зазначив у заяві речник польського МЗС Павло Вронський.

Питання "поділу" України регулярно з'являється в російській пропаганді та заявах проросійських політиків.

З останнього, на початку 2025 року лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Костадин Костадинов закликав приєднати до Болгарії "Південну Бесарабію".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Польща
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