Польща не має територіальних претензій до України, - заява МЗС

Міністерство закордонних справ Польщі назвало "елементом російської дезінформації" твердження італійської правої газети Libero про нібито претензії Варшави на частину заходу України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

У статті Libero від 19 червня, яка привернула увагу польського МЗС, стверджується, що "Варшава завжди претендувала на частину західної України, особливо на околиці Львова".

"Ми вказали, що таке твердження є елементом російської дезінформації", – зазначив у заяві речник польського МЗС Павло Вронський.

Питання "поділу" України регулярно з'являється в російській пропаганді та заявах проросійських політиків.

З останнього, на початку 2025 року лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Костадин Костадинов закликав приєднати до Болгарії "Південну Бесарабію".