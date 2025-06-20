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НАТО більше немає сенсу існувати в такому вигляді, – Міністр оборони Італії

НАТО більше немає сенсу існувати в такому вигляді, – Міністр оборони Італії

Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто закликав до переосмислення Північноатлантичного Альянсу, аргументуючи це зміною балансу сил у світі та втратою Атлантичним регіоном центрального місця у світовій політиці. Про це повідомляє Tg24 Sky.

На думку Крозетто, "НАТО більше немає сенсу існувати в такому вигляді", оскільки Атлантичний регіон уже не є центром у світовій політиці.

"Колись США та Європа були центром, а тепер є все інше, з чим потрібно налагоджувати відносини", – сказав глава італійського Міноборони.

"Якщо НАТО був створений для забезпечення миру та взаємної оборони або стає організацією, яка бере на себе це завдання, спілкуючись з Глобальним Півднем, то воно стає чимось глибоко іншим, інакше ми не досягнемо мети – безпеки в межах правил, які діють для всіх", – пояснив він.

Крозетто також скептично оцінив роль Європи у світі, заявивши, що "її час минув, і я кажу це з сумом".

"Світ змінився. ООН має таке ж значення у світі, як і Європа, тобто ніякого… менше, ніж Китай, менше, ніж Індія або менше, ніж Ізраїль", – перелічив італійський міністр.

ForUA.com нагадує, у місті Гаага в Нідерландах перед самітом НАТО, що відбудеться 24−25 червня, розпочали масштабну операцію безпеки під назвою Orange Shield.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОІталія
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