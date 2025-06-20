Росія становить серйозну загрозу для Німеччини та всієї Європи. Про це пише The Guardian посилаючись на журнал Spiegel, який отримав доступ до нового стратегічного документа Бундесверу.

У документі військові називають Росію "екзистенційною загрозою" не тільки для Німеччини, але і для всієї Європи.

У той же час у звіті агентства Reuters йдеться, що в секретному документі міститься застереження: Кремль активно готується до масштабного конфлікту проти НАТО до кінця цього десятиліття. Для цього Москва узгоджує як свої промислові, так і керівні структури.

Згідно зі звітом, що посилається на стратегічний документ, Росія дійсно готується до можливого конфлікту з НАТО, зокрема нарощуючи військову присутність на західних кордонах, що межують з країнами Північноатлантичного блоку.

Як повідомляють ЗМІ, вже в наступному році чисельність російських військовослужбовців на дійсній службі може досягти приблизно 1,5 млн осіб.

ForUA.com нагадує, раніше генсек НАТО Марк Рютте також попереджав про ймовірність нападу Росії на країни Північноатлантичного блоку. Він зазначив, що Кремль активно нарощує свої військові сили і може бути готовий до атаки вже у найближчі п’ять років.