Пекін міг передати РФ летальну зброю, – The Economist

Китай стрімко посилив свою роль у військовому забезпеченні росії, ставши ключовим постачальником для її воєнної машини. Про це повідомляє аналітичний матеріал The Economist.

Аналітики видання припускають, що Пекін міг уже перейти межу й передати росії летальну зброю, хоча раніше Китай намагався уникати таких кроків, аби не наразитися на західні санкції.

– Але є ознаки того, що Китай підійшов до цієї межі (у постачанні летальної зброї), і, можливо, перетнув її, – вважають аналітики.

"Шахеди" з китайськими деталями

Одним із прикладів такої підтримки є ударні дрони типу "Шахед", які нині масово виробляє росія. Якщо раніше ці безпілотники містили американську мікроелектроніку, контрабандно ввезену через треті країни, то тепер основні компоненти китайського виробництва.

За даними ГУР Міноборони України, новітні версії "Шахедів" мають китайські антени. Один з дронів, який дослідили українські фахівці, містив лише два американських компоненти з п’ятнадцяти.

Обмеження і винятки

The Economist повідомляє, що з 2022 року Пекін надавав росії лише обмежену військову підтримку. Українські та європейські чиновники кажуть, що Китай відхилив деякі запити москви на постачання зброї, уникаючи поставок готових боєприпасів.

Однак з 2023 року, за словами західних дипломатів, Китай поступово почав розширювати допомогу, зокрема, постачаючи критично важливі компоненти для озброєння та цивільні дрони, які легко адаптувати під військові потреби. Деякі з них, як зазначає джерело, могли включати "невелику кількість артилерійських боєприпасів та військових дронів."

У публічному просторі поки немає прямих доказів постачання артилерії з Китаю. Хоча у 2023 році Київ повідомляв, що Китай розглядав можливість передачі снарядів калібру 122 мм та 152 мм, масових постачань не зафіксовано. Однак українські війська біля Мелітополя виявили мінометні снаряди китайського виробництва, походження яких лишається неясним.

"На практиці китайська зброя набагато менш життєво важлива для росії, ніж китайські компоненти та інструменти," - підкреслює The Economist.

Ставлення Китаю до війни

Попри офіційну риторику нейтралітету, Пекін активно співпрацює з москвою. Китайські компанії постачають рф товари подвійного призначення, які можуть використовуватись у виробництві зброї.

Президент Володимир Зеленський у квітні 2025 року заявив, що Україна має "докази постачання Китаєм озброєння до рф". Хоча офіційний Пекін ці твердження заперечує.

Також, за словами Зеленського, українській стороні відомо про участь у бойових діях на боці росії понад 150 громадян Китаю. Двох з них українські військові взяли у полон.

Крім того, представник Служби зовнішньої розвідки України повідомив, що росія планує виготовити цього року два мільйони FPV-дронів з китайськими деталями — для використання у війні проти України.