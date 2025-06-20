Обмежений Шенген: Країни ЄС планують закрити візи російським окупантам

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі ухвалили спільну ініціативу щодо заборони в’їзду до Шенгенської зони громадянам росії, які брали участь у війні проти України. Про це вони повідомили за підсумками зустрічі, що відбулася 19 червня в Таллінні. Про це повідомляє ERR.

Ігор Таро, міністр внутрішніх справ Естонії заявив:

"Є сотні тисяч російських громадян, які воювали проти незалежної європейської держави, і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною.

Ми не будемо видавати їм посвідки на проживання, ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас".

Очікується, що обмеження стосуватимуться не лише періоду активних бойових дій. Учасники зустрічі наголосили: така заборона має залишатися чинною й після завершення війни, адже загроза безпеці від осіб, причетних до воєнних злочинів, зберігається незалежно від політичного чи військового контексту.

На зустрічі були також присутні єврокомісар із внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер та представник агентства прикордонної охорони Frontex, що свідчить про серйозність обговорюваних рішень і можливу їх реалізацію на рівні всього Європейського Союзу.

ForUA.com нагадує, що раніше Польща та Чехія виступили з ініціативами обмежити пересування російських дипломатів у межах Шенгенської зони. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський прямо заявляв про необхідність запровадження санкцій проти росіян, пов’язаних з агресією проти України.

Водночас деякі держави, як-от Угорщина, зайняли протилежну позицію. Минулого року Будапешт оголосив про запуск прискореної процедури видачі віз громадянам восьми країн, включаючи росію й Білорусь, без проведення ретельних безпекових перевірок. Це рішення викликало гостру критику серед європейських партнерів.

Отже, запровадження спільної заборони країн Балтії, Скандинавії та Польщі може стати важливим прецедентом у політиці безпеки всередині Шенгенської зони. Якщо ініціативу підтримають на рівні ЄС, це означатиме ще один крок до ізоляції рф і її громадян, які брали участь у збройній агресії.