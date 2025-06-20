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Війна

Іран завдав удару по портовому місту Хайфа: щонайменше 17 поранених

Іран завдав удару по портовому місту Хайфа: щонайменше 17 поранених

Іранські ракети вдарили по кількох об'єктах по всьому Ізраїлю в п'ятницю.

Серед цілей були північне портове місто Хайфа, а також найпівнічніший район Ден, повідомили аварійні служби.

Кадри в соціальних мережах в п'ятницю засвідчили великий шлейф диму, що здіймається над будівлями в Хайфі. Пролунали гучні звуки вибухів, інформує CNN.

Згодом з'явилася інформація, про щонайменше 17 поранених. Про це повідомили чиновники міністерства охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій.

Щонайменше троє осіб отримали серйозні поранення, як також 16-річний хлопчик, який був збитий осколками, повідомила місцева влада.

На кадрах, випущених ізраїльською лікарнею Рамбам, видно, як парамедики перевозять поранену людину на ношах, у двір медичного закладу в портовому місті Хайфа.

Аварійні служби повідомили жителям, що вони можуть залишити "захищені місця" в місті, вказуючи на те, що загроза наразі минула.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

війнаІзраїльІранХайфа
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