28 бункерів, десятки складських майданчиків і протитанкові рови побудують на естонському кордоні за €4,4 млн

Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK) розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії в південно-східній Естонії. Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Наразі на окремих ділянках кордону копають протитанкові рови, і до кінця року планують спорудження 28 бункерів і десятки складських майданчиків. Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. Протитанковий рів копають на території між огорожею на кордоні та прикордонними стовпами.

«Рів завширшки чотири метри і глибиною три метри», – повідомив командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв.

Зазначено, що цього року в оборонні споруди на кордоні буде інвестовано €4,4 млн. Протитанкові рови споруджуються вздовж кордону згідно з аналізом і потребами Сил оборони. У мирний час вони залишаться частиною прикордонної інфраструктури та сприятимуть охороні кордону.

Рови копають як на державній, так і на приватній чи муніципальній землі. У разі останніх, держава планує або викупити землі, або взяти їх в оренду чи обміняти на землю в іншому місці.

Експерти вважають, що Естонія є однією з найбільш імовірних цілей для наступної загарбницької війни Росії, тому що для цього росіяни мають кілька зручних передумов.

Як відомо, Естонія хоче створити в прикордонному з Росією місті Нарві військову базу, де розмістять близько 200-250 естонських військових і підрозділи союзників.