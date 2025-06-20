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19-річний "зачепер" ледь не загинув у метро Києва

19-річний "зачепер" ледь не загинув у метро Києва

У Києві на синій лінії метрополітену ледь не загинув 19-річний хлопець, який займався так званим "зачепінгом" – небезпечним захопленням, що передбачає подорожування на зовнішніх частинах потягів. Інцидент стався у тунелі між станціями "Палац "Україна" та "Либідська".

Як повідомили у пресслужбі КП "Київський метрополітен", хлопець, який намагався зняти відео для своїх підписників, стояв позаду вагону. Під час руху потяга він зачепився за обладнання всередині тунелю і впав на колії.

Внаслідок падіння "зачепер" отримав серйозні травми: перелом стегнової кістки, струс мозку та численні забої. На місце події прибула швидка допомога, яка надала потерпілому першу медичну допомогу та госпіталізувала його.

У метрополітені наголошують, що "зачепінг" є вкрай небезпечним і травматичним хобі, яке часто закінчується проблемами зі здоров'ям, складними травмами або навіть смертю. Правоохоронні органи вже займаються цим випадком.

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Київметрополітензачепер
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