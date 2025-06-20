Громадянам Росії та Білорусі заборонили купувати нерухомість в одній з країн ЄС

Сейм Латвії ухвалив у третьому читанні закон, який забороняє громадянам Росії та Білорусі, а також підконтрольним їм компаніям, купувати нерухоме майно на території країни. Цей крок, як повідомляє Delfi, спрямований на обмеження впливу гібридних загроз.

Відтепер громадяни РФ та Білорусі, а також компанії, у яких вони володіють принаймні чвертю або є бенефіціарами, не зможуть придбати, отримати в дар, успадкувати, обміняти або будь-яким іншим чином набути право власності на нерухомість у Латвії.

Ініціатори закону, депутати Сейму, наголосили на необхідності протидії непрямому придбанню нерухомості як елементу гібридних загроз.

Варто зазначити, що у другому читанні під заборону також потрапляли колишні (не)громадяни Латвії з російським громадянством, які отримали автоматичну посвідку на проживання та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну склали іспит на знання мови та пройшли перевірку на лояльність. Однак до третього читання для цієї категорії були запроваджені певні послаблення.

Нові правила поширюватимуться на всі угоди, укладені зазначеними категоріями осіб після набуття законом чинності. Це стосується широкого спектру операцій, включно з купівлею-продажем, орендою або наймом з правом викупу, даруванням, обміном, угодами утримання, аукціонами, угодами успадкування та будь-якими іншими формами набуття права власності.

Водночас, закон передбачає деякі винятки. Наприклад, заборона не діятиме, якщо майно переходить у спадок родичам або визнається власністю за рішенням суду.