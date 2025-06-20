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Ранковий дайджест ForUА: США готують удар по Фордоу, масовані атаки РФ на Одесу та Харків, зміни в банківських рахунках, а Ілон Маск стане громадянином рф

Ранковий дайджест ForUА: США готують удар по Фордоу, масовані атаки РФ на Одесу та Харків, зміни в банківських рахунках, а Ілон Маск стане громадянином рф

20 червня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • США не виключають використання тактичної ядерної зброї для удару по іранському ядерному об'єкту Фордоу, — Fox.

  • Вночі русня масовано атакувала «Шахедами» Одесу, у місті понад 10 прильотів. Один шахед прилетів прямо в ЖК. Знищено 4-поверховий житловий будинок. На рятувальників обвалилися конструкції, постраждали 3 пожежників, зараз вони в лікарні в стабільному стані. Відомо про одного заиблого.

  • Уночі під удари дронів рф потрапили Шевченківський та Основ'яновський райони Харкова, а також Харківський район області, — ДСНС. Відомо про 4 постраждалих, з них 2 неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років.

  • Іран завдав ударів по ізраїльському місту Беер-Шева, — ізраїльські ЗМІ. Пошкодження отримали кілька будівель, зокрема офіс Microsoft. Також зруйновано будівлю, яку займала компанія CyberSpark, яка надавала послуги кібербезпеки ЦАХАЛ.

  • Глави МВС Естонії, Литви, Латвії, Норвегії, Польщі, Швеції та Фінляндії пропонують заборонити в'їзд до Шенгену росіянам, які воювали проти України, — ERR. «Сотні тисяч громадян рф брали і продовжують брати участь у війні проти України, а люди з таким військовим досвідом, скоріш за все, поповнять і посилять російські організовані злочинні угруповання і, таким чином, становитимуть значну кримінальну загрозу для ЄС», — ідеться в спільній заяві.

  • МЗС РФ отримало запит на надання притулку для американського мільярдера Ілона Маска. Про це заявив віцеспікер Держдуми РФ Владислав Даванков, якого цитують росЗМІ. Саме він і виступив ініціатором відповідного звернення. «Ми його завжди чекаємо, він із погляду своєї технологічності та візіонерства дуже крутий», — сказав російський політик.

  • Китай — ключовий союзник російської воєнної машини,The Economist. Аналіз уламків та начинки БпЛА вказує на невтішну реальність — головним постачальником критичних компонентів для російської зброї, яка бомбардує українські міста, є Китай. 

  • У Києві затримано агента ФСБ, який готував вбивство та підпалював автівки українських військових, — СБУ. Зловмисником виявився 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину і через анонімні Telegram-канали вийшов на контакт із російськими кураторами.

  • Леся Нікітюк стала мамою хлопчика. Телеведуча поділилася радісною новиною в Instagram та опублікувала перші знімки з новонародженим.

  • Росія готує нову хвилю терору — дрони, ракети та інформаційні атаки, — Коваленко, голова ЦПД. Окупанти не відмовляються від масованих ройових ударів по містах, заявив він.

  • В Україні створять реєстр банківських рахунків, більше не буде потрібно відкривати рахунок в іншій країні, щоб платити в євро, — Мінфін. Україна готується до приєднання до SEPA — європейської платіжної зони. Для цього потрібен спеціальний закон, який, зокрема, передбачає створення держреєстру банківських рахунків і сейфів фізичних осіб. 

  • На півночі Сумської області українські війська нещодавно відбили позиції на південь від Андріївки — ISW. 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАОдесаІранХарківатаки рфЛеся Нікітюкбанківські рахунки
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