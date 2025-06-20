Ранковий дайджест ForUА: США готують удар по Фордоу, масовані атаки РФ на Одесу та Харків, зміни в банківських рахунках, а Ілон Маск стане громадянином рф

20 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

США не виключають використання тактичної ядерної зброї для удару по іранському ядерному об'єкту Фордоу, — Fox.

Вночі русня масовано атакувала «Шахедами» Одесу, у місті понад 10 прильотів. Один шахед прилетів прямо в ЖК. Знищено 4-поверховий житловий будинок. На рятувальників обвалилися конструкції, постраждали 3 пожежників, зараз вони в лікарні в стабільному стані. Відомо про одного заиблого.

Уночі під удари дронів рф потрапили Шевченківський та Основ'яновський райони Харкова, а також Харківський район області, — ДСНС. Відомо про 4 постраждалих, з них 2 неповнолітніх дівчат віком 12 та 17 років.

Іран завдав ударів по ізраїльському місту Беер-Шева, — ізраїльські ЗМІ. Пошкодження отримали кілька будівель, зокрема офіс Microsoft. Також зруйновано будівлю, яку займала компанія CyberSpark, яка надавала послуги кібербезпеки ЦАХАЛ.

Глави МВС Естонії, Литви, Латвії, Норвегії, Польщі, Швеції та Фінляндії пропонують заборонити в'їзд до Шенгену росіянам, які воювали проти України, — ERR. «Сотні тисяч громадян рф брали і продовжують брати участь у війні проти України, а люди з таким військовим досвідом, скоріш за все, поповнять і посилять російські організовані злочинні угруповання і, таким чином, становитимуть значну кримінальну загрозу для ЄС», — ідеться в спільній заяві.

МЗС РФ отримало запит на надання притулку для американського мільярдера Ілона Маска. Про це заявив віцеспікер Держдуми РФ Владислав Даванков, якого цитують росЗМІ. Саме він і виступив ініціатором відповідного звернення. «Ми його завжди чекаємо, він із погляду своєї технологічності та візіонерства дуже крутий», — сказав російський політик.

Китай — ключовий союзник російської воєнної машини, — The Economist. Аналіз уламків та начинки БпЛА вказує на невтішну реальність — головним постачальником критичних компонентів для російської зброї, яка бомбардує українські міста, є Китай.

У Києві затримано агента ФСБ, який готував вбивство та підпалював автівки українських військових, — СБУ. Зловмисником виявився 33-річний дезертир, який самовільно залишив військову частину і через анонімні Telegram-канали вийшов на контакт із російськими кураторами.

Леся Нікітюк стала мамою хлопчика. Телеведуча поділилася радісною новиною в Instagram та опублікувала перші знімки з новонародженим.

Росія готує нову хвилю терору — дрони, ракети та інформаційні атаки, — Коваленко, голова ЦПД. Окупанти не відмовляються від масованих ройових ударів по містах, заявив він.

В Україні створять реєстр банківських рахунків, більше не буде потрібно відкривати рахунок в іншій країні, щоб платити в євро, — Мінфін. Україна готується до приєднання до SEPA — європейської платіжної зони. Для цього потрібен спеціальний закон, який, зокрема, передбачає створення держреєстру банківських рахунків і сейфів фізичних осіб.