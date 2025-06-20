Трамп переплюнув Путіна: США стрімко наближаються до прірви

Під керівництвом Дональда Трампа Сполучені Штати стрімко рухаються до автократії. Експерти, зокрема Стівен Левицький та Ерік Рубін, зазначають, що темпи цих змін є безпрецедентними та випереджають навіть ті, що спостерігалися в Росії на початку 2000-х років за Володимира Путіна, повідомляє The Guardian.

На відміну від авторитарних лідерів, таких як Уго Чавес чи Реджеп Тайїп Ердоган, Трамп демонструє значно вищу інтенсивність у своїх діях, спрямованих на встановлення особистого контролю.

Протрампівська більшість у Верховному суді США викликає серйозні сумніви щодо здатності судової системи ефективно протистояти діям президента, що можуть бути розцінені як авторитарні.

Найбільш тривожним чинником експерти називають спроби Трампа встановити особистий контроль над армією та силами безпеки. Вони попереджають, що це єдиний шлях до повноцінного авторитаризму, подібного до режимів у Нікарагуа чи Венесуелі.

В той же час адміністрація Трампа активно працює над розширенням правових меж президентських повноважень, що, за словами професорки Кім Лейн Шеппеле, може призвести до ситуації, коли президента буде неможливо усунути з посади.

Професор Брендан Найхан зазначає, що за "шкалою демократія – автократія" США вже наблизилися до таких країн, як Бразилія та Ізраїль, і очікує подальшого погіршення ситуації. В той же час консервативний коментатор Девід Фрум висловлює побоювання, що Трамп спробує використати всі можливі важелі для недопущення реваншу Демократичної партії на майбутніх проміжних виборах до Конгресу.