Фінляндія зняла заборону щодо протипіхотних мін

Парламент Фінляндії 19 червня переважною більшістю голосів підтримав вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, на тлі зростання загроз із боку Росії та потреби посилити національну оборону, повідомляє AP.
Фінляндія має спільний сухопутний кордон із Росією протяжністю 1340 км і стала членом НАТО у 2023 році. Влада країни заявляє, що протипіхотні міни можуть бути ефективним засобом оборони у випадку збройної агресії, з огляду на велику територію та складний рельєф.
Парламент проголосував 157 голосами за проти 18 проти за урядову пропозицію про вихід із міжнародного договору.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Північна Європа та країни Балтії неодноразово попереджали про можливу російську агресію.
Аналітики наголошують, що Україна є однією з країн, найбільше постраждалих від мін та вибухонебезпечних залишків війни через триваючу війну з Росією.
Оттавська конвенція була підписана у 1997 році й набула чинності у 1999-му. До неї не приєдналися майже три десятки країн, серед яких ключові виробники та користувачі мін: США, Китай, Індія, Пакистан, Південна Корея та Росія.
Згідно з доповіддю міжнародної організації Landmine Monitor, у 2023–2024 роках протипіхотні міни активно використовували Росія, Мʼянма, Іран і Північна Корея.Автор: Сергій Ваха