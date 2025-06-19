Фінляндія зняла заборону щодо протипіхотних мін

Парламент Фінляндії 19 червня переважною більшістю голосів підтримав вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, на тлі зростання загроз із боку Росії та потреби посилити національну оборону, повідомляє AP.

Фінляндія має спільний сухопутний кордон із Росією протяжністю 1340 км і стала членом НАТО у 2023 році. Влада країни заявляє, що протипіхотні міни можуть бути ефективним засобом оборони у випадку збройної агресії, з огляду на велику територію та складний рельєф.

Парламент проголосував 157 голосами за проти 18 проти за урядову пропозицію про вихід із міжнародного договору.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Північна Європа та країни Балтії неодноразово попереджали про можливу російську агресію.

Аналітики наголошують, що Україна є однією з країн, найбільше постраждалих від мін та вибухонебезпечних залишків війни через триваючу війну з Росією.

Оттавська конвенція була підписана у 1997 році й набула чинності у 1999-му. До неї не приєдналися майже три десятки країн, серед яких ключові виробники та користувачі мін: США, Китай, Індія, Пакистан, Південна Корея та Росія.

Згідно з доповіддю міжнародної організації Landmine Monitor, у 2023–2024 роках протипіхотні міни активно використовували Росія, Мʼянма, Іран і Північна Корея.