19 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Іран провів прямі переговори зі США на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем, — Reuters.

Наші люди повертаються додому з російського полону, відбувся новий обмін полоненими, — Зеленський. Це обмін у категорії «тяжкохворі і поранені»: кожен звільнений має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні.

Російська делегація готова прибути до Стамбула після 22 червня для продовження перемовин з Україною, — Захарова.

Ізраїль очікує рішення США щодо приєднання для ударів по Ірану протягом наступних 24-48 годин, — Times of Israel. CNN пише, що ВПС США евакуювали персонал і техніку з Близькосхідних аеродромів, залишивши тільки те, що потрібно для удару по Ірану.

Буде створено перший жіночий екіпаж, який спеціалізуватиметься на перехопленні ворожих дронів типу «Shahed», — 427-й полк безпілотних систем «РАРОГ».

КНДР відправить до РФ 25 000 північнокорейців для виробництва «шахедів», — японські ЗМІ. Це несе нову загрозу для нас, русня збільшить завдяки цьому темпи і кількість вироблених дронів, що означає збільшення кількості БПЛА під час атак України.

РФ готується напасти на Фінляндію, а фіни вже почали історичну підготовку до оборони: парламент проголосував за вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін, — Reuters.

Іран вперше за час конфлікту завдав удару по Ізраїлю балістичною ракетою з касетною боєголовкою, — The Times of Israel. Удар було завдано по центральному регіону Ізраїлю.

Трамп раптово покинув саміт G7 через злість на Макрона і небажання зустрічатися з Зеленським, — FT. Президент Франції розчарував Трампа тим, що розкритикував його плани щодо Гренландії. А розмова з українським гарантом виявилася просто нецікавою для глави США.

Новим командувачем Сухопутних військ став Геннадій Шаповалов - указ президента України.

Радбез ООН 20 червня проведе екстрене засідання щодо ударів РФ по Україні — Сибіга. "Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення.

McDonald’s анонсував новинки: дубайський шоколадний мінідонат та мілкшейк «Grimace» зі смаком лісових ягід. Десерт з’явиться в меню вже завтра, а мілкшейк — трохи згодом.

МАГАТЕ підтвердило пошкодження ядерного реактора в Ірані. За даними агентства, удару зазнав важководний дослідницький реактор у Хондабі (раніше — Арак), який перебував у процесі будівництва.