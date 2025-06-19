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Вечірній дайджест ForUА: обмін полоненими, Фінляндія готується до оборони, ООН скликає Радбез щодо України, "жіночі шахедолови" та загроза з Північної Кореї

Вечірній дайджест ForUА: обмін полоненими, Фінляндія готується до оборони, ООН скликає Радбез щодо України, "жіночі шахедолови" та загроза з Північної Кореї

19 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Іран провів прямі переговори зі США на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем, — Reuters.

  • Наші люди повертаються додому з російського полону, відбувся новий обмін полоненими, — Зеленський. Це обмін у категорії «тяжкохворі і поранені»: кожен звільнений має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. 

  • Російська делегація готова прибути до Стамбула після 22 червня для продовження перемовин з Україною, — Захарова.

  • Ізраїль очікує рішення США щодо приєднання для ударів по Ірану протягом наступних 24-48 годин, — Times of Israel. CNN пише, що ВПС США евакуювали персонал і техніку з Близькосхідних аеродромів, залишивши тільки те, що потрібно для удару по Ірану.

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    Буде створено перший жіночий екіпаж, який спеціалізуватиметься на перехопленні ворожих дронів типу «Shahed», — 427-й полк безпілотних систем «РАРОГ».

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    КНДР відправить до РФ 25 000 північнокорейців для виробництва «шахедів», — японські ЗМІ. Це несе нову загрозу для нас, русня збільшить завдяки цьому темпи і кількість вироблених дронів, що означає збільшення кількості БПЛА під час атак України. 

  • РФ готується напасти на Фінляндію, а фіни вже почали історичну підготовку до оборони: парламент проголосував за вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін, — Reuters.

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    Іран вперше за час конфлікту завдав удару по Ізраїлю балістичною ракетою з касетною боєголовкою, The Times of Israel. Удар було завдано по центральному регіону Ізраїлю.

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     Трамп раптово покинув саміт G7 через злість на Макрона і небажання зустрічатися з Зеленським, FT. Президент Франції розчарував Трампа тим, що розкритикував його плани щодо Гренландії. А розмова з українським гарантом виявилася просто нецікавою для глави США. 

  • Новим командувачем Сухопутних військ став Геннадій Шаповалов - указ президента України. 

  • Радбез ООН 20 червня проведе екстрене засідання щодо ударів РФ по Україні — Сибіга. "Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення.

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    McDonald’s анонсував новинки: дубайський шоколадний мінідонат та мілкшейк «Grimace» зі смаком лісових ягід. Десерт з’явиться в меню вже завтра, а мілкшейк — трохи згодом.

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    МАГАТЕ підтвердило пошкодження ядерного реактора в Ірані. За даними агентства, удару зазнав важководний дослідницький реактор у Хондабі (раніше — Арак), який перебував у процесі будівництва. 

  • СБУ викрила екскерівників ДП «Документ» на розкраданні державних коштів.  До оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців державного паспортного сервісу «Документ». Ділки нараховували «подвійні» зарплати працівникам центрального офісу, яких відрядили до філії паспортного сервісу в одній із країн ЄС. 

 Автор: Галина Роюк

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