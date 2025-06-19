Американські військові вжили низку заходів для захисту своїх активів та обладнання на Близькому Сході

Військові США перемістили деякі літаки та кораблі на Близький Схід через продовження загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном. Про це повідомили CNN два чиновники Міноборони США.

Як стверджують американські посадовці, військові США вжили низку заходів для захисту своїх активів та обладнання на Близькому Сході, оскільки триває конфлікт між Ізраїлем та Іраном.

Зокрема, американські військові евакуювали всі літаки зі своєї бази в Катарі та перемістили кораблі Військово-морських сил США, які були розміщені у Бахрейні.

Крім цього, Центральне командування США попередньо розмістило додаткові запаси крові в регіоні, повідомили чиновники та знайоме з ситуацією джерело.

Вони зазначили, що це є стандартною операційною процедурою, коли існує ймовірність нападу на американські війська.

Один з чиновників назвав ці зміни запобіжним плануванням на тлі погроз Ірану атакувати американські війська та бази на Близькому Сході, якщо США вирішать приєднатися до Ізраїлю у нападі на іранські ядерні об’єкти.

Американські літаки були виведені з авіабази Аль-Удейд у Катарі на початку цього тижня, підтвердив чиновник після отримання супутникових знімків.

Водночас усі кораблі ВМС США, які були розгорнуті на базі ВМС США в Бахрейні, покинули порт на початку цього тижня.

Наразі невідомо публічно, куди саме були переміщені літаки та кораблі США через загострення між Ізраїлем та Іраном.