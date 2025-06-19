Ігор Клименко: росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску

У своєму офіційному Telegram-каналі Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що під час репатріації рф віддає Україні тіла російських військових.

"Ворог навмисно ускладнює нам ідентифікацію, породжує хаос, змішує тіла російських військових з тілами українців. Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних «родінє» солдатів та офіцерів. Труп №192/25. Одягнений у форму зразка збройних сил росії. При ньому – паспорт громадянина рф, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця №1252, виписки з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023, жетон з написом: «ВС РОССИИ МТ-146004».

Глава МВС зазначив, що дану особу встановлено – це Бугаєв Олександр Вікторович, 1974 року народження, військовослужбовець 1-го батальйону 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади рф (в/ч 35390). Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення у районі Новомихайлівки на Донеччині.

"Це черговий доказ того, як росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковий для росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла. Світ бачить різницю: поки Україна повертає кожного свого воїна — з ім’ям та честю, росія приховує своїх, використовує їх як матеріал, а потім забуває. Стратегія ворога – не тільки вбивати, а й брехати про смерть", — додав Ігор Клименко.