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Надзвичайні події

Поліція знайшла мертвою семирічну дівчинку, яка зникла на Одещині

Поліція знайшла мертвою семирічну дівчинку, яка зникла на Одещині

На Одещині завершились пошуки семирічної Соломії Тарасюк, яка 18 червня ввечері вийшла з дому та зникла.

Про це повідомила поліція Одеської области.

"Поліція встановила місцезнаходження зниклої безвісти семирічної Соломії Тарасюк. На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вже працюють із чоловіком, якого підозрюють у причетності до загибелі дівчинки. Деталі та правова кваліфікація події будуть оголошені після завершення першочергових слідчих дій.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціяОдещина
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