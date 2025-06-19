Фінляндія, Польща та країни Балтії, на відміну від України, вийшли з Оттавської конвенції

Фінляндія слідом за Польщею та країнами Балтії вийде з конвенції про протипіхотні міни. Відповідний законопроєкт уряду сьогодні, 19 червня, схвалив парламент.

У березні Польща, Литва, Латвія та Естонія вийшли з Оттавської конвенції, пославшись на загрозу з боку Росії. У вівторок, 17 червня, президент Фінляндії Александр Стубб оголосив, що його країна має намір наслідувати їхній приклад через «агресивного імперіалістичного сусіда, який без обмежень використовує протипіхотні міни».

Оттавська конвенція, підписана 1992 року, є міжнародною угодою, спрямованою на ліквідацію використання протипіхотних мін як засобу збройної боротьби. Кожна країна, яка підписала її, взяла на себе зобов'язання ніколи не використовувати протипіхотні міни, а також не виробляти, не купувати, не накопичувати, не зберігати і не передавати їх. Країни, що підписали її, також зобов'язалися знищити всі наявні у них міни такого типу.

Україна 24 лютого 1999 р. підписала Оттавську конвенцію, а 27 грудня 2005 р. ратифікувала її. Росія до Оттавської конвенції не приєдналася, але, застосовуючи протипіхотні міни, Росія в будь-якому разі порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки такі міни за визначенням є зброєю невибіркової дії.

У травні 2020 року за президента Володимира Зеленського Україна в межах виконання своїх зобов'язань за Оттавською конвенцією ліквідувала 3 млн протипіхотних мін.