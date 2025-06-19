Трампу заборонять втручатися у війну Ізраїлю та Ірану

У Палаті представників США подано двопартійну резолюцію, яка має на меті заборонити будь-які несанкціоновані військові дії Сполучених Штатів проти Ірану, особливо в контексті потенційного конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Документ ініційований республіканцем Томасом Мессі та демократом Ро Ханною.

Автори резолюції наголошують на конституційному праві Конгресу на оголошення війни, підкреслюючи, що виконавча влада не має повноважень самостійно розпочинати військові дії проти країни, яка не нападала на США. "Війна між Ізраїлем та Іраном — не наша війна", — йдеться у заяві ініціаторів.

Ця ініціатива набуває особливої актуальності на тлі повідомлень про можливе рішення екс-президента Дональда Трампа, у разі його повернення до влади, завдати ударів по іранських ядерних об’єктах. Резолюція є спробою заздалегідь закріпити законодавчі обмеження щодо таких дій.

Резолюцію вже підтримали 27 конгресменів з обох партій, що свідчить про значну двопартійну підтримку. Серед тих, хто підписав документ, є навіть Марджорі Тейлор Ґрін, відома союзниця Дональда Трампа, що підкреслює широке коло зацікавлених сторін у цьому питанні. Це свідчить про занепокоєння серед частини політикуму щодо можливих наслідків несанкціонованого військового втручання США у регіональні конфлікти.