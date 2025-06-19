Україна як каталізатор: Лагард окреслила перспективи економічного зростання з ЄС

Європейський центральний банк (ЄЦБ) наголосив на значному економічному зростанні країн Східної Європи після їхнього вступу до Європейського Союзу, зазначивши, що їхній добробут досяг 80% від середнього показника по Європі. Голова ЄЦБ Крістін Лагард, виступаючи під час конференції НБУ в Києві, що транслювалася на Youtube, заявила, що Україна має потенціал стати важливим двигуном зростання в регіоні.

Лагард нагадала про наслідки "залізної завіси" після Другої світової війни, яка призвела до майже 50% падіння торгівлі між сходом і заходом Європи. "Це було подібно введенню 50%-го тарифу", – сказала вона, наголосивши на величезних втратах добробуту та ізоляції Східного блоку.

Проте, трансформація після розширення ЄС на схід виявилася вражаючою. "В середньому країни, які приєдналися до ЄС у 2004 році, майже подвоїли ВВП на душу населення за останні два десятиліття", – зазначила голова ЄЦБ. За її словами, у період з 2004 по 2019 роки ВВП на душу населення в нових країнах-членах ЄС зріс на 32% більше, ніж у тих, які вступили до блоку раніше. Лагард підкреслила, що ключовою рушійною силою цього зростання була глибша економічна інтеграція, і найбільше виграли країни, які були вже глибоко інтегровані в регіональну економіку.

Можливості України та взаємна вигода

Крістін Лагард акцентувала на вже існуючій інтеграції України в економічні процеси ЄС, наголосивши, що Європа є головним торговельним партнером України, на якого припадає близько 50% торгівлі товарами. Вона підкреслила, що "ЄС також отримає вигоду від того, що Україна стане його партнером".

Як приклади взаємовигідної співпраці, голова ЄЦБ навела автомобільний сектор, де українські фірми вже виробляють близько 7% усіх проводів для автомобілів ЄС. За її словами, з переорієнтацією галузі на електромобілі, які потребують складніших систем електропроводки, українська виробнича база має всі можливості для розширення.

Інший приклад – виробництво дронів в Україні, яке стало одним з найбільш просунутих. Лагард відзначила, що амбіція країни виготовляти 4,5 млн дронів у 2025 році прискорила інновації в матеріалознавстві, акумуляторних технологіях та 3D-друку, і ці досягнення вже знаходять цивільне застосування.

Україна як щит і каталізатор для ЄС

Лагард наголосила, що безпека та процвітання ЄС залежить від єдності та інтеграції з сусідами. Вона відзначила надзвичайну мужність та стійкість України у захисті своєї країни та демократичних цінностей перед обличчям неспровокованої агресії Росії.

Підтримуючи тези голови НБУ Андрія Пишного, Крістін Лагард заявила, що ЄС не повинен розглядати вступ України як загрозу. "Ми маємо бачити в ній стимул. Ми повинні бачити Україну як щит і як каталізатор", – додала вона.

На завершення свого виступу, голова ЄЦБ висловила впевненість: "Якщо Україна продовжить курс на інституційні реформи і продовжить адаптувати свою економіку до нових можливостей, незважаючи на непросту обстановку, вона може стати важливим двигуном зростання і ключовим фактором майбутнього регіону".