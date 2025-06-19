Ранковий дайджест ForUА: Путін зустрінеться з Зеленським, атака Ірану на Ізраїль, Трамп схвалив удар по Ірану та вибух ракети SpaceX

19 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

Путін заявив, що готовий до зустрічі із Володимиром Зеленським, але знову поставив під сумнів його легітимність — рос ЗМІ. Глава кремля наголосив, що всі необхідні документи повинні підписати представники легітимної влади України, бо інакше їх, мовляв, «згодом викинуть у смітник»

Зеленський вшанував памʼять жертв російського удару по житловому будинку в Соломʼянському районі Києва. Президент разом із главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідали місце трагедії одразу після повернення до Києва з Канади.

Іран атакував Ізраїль ракетами: є влучання в центрі та на півдні країни, понад 40 постраждалих. Ракетного удару зазнала лікарня «Сорока» в Беер-Шеві — третя за величиною в Ізраїлі. Щонайменше 10 людей отримали поранення.

Трамп схвалив план удару по Ірану — атака США може відбутися вже найближчими днями, — WSJ. За даними джерел, американські військові активно готують інфраструктуру для прямого втручання в конфлікт із Тегераном. Водночас частина чиновників у Вашингтоні зауважує: Трамп все ще сподівається, що Іран відмовиться від своєї ядерної програми.

Ракета компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час випробувань на стартовому майданчику в Техасі, — NASA. Повідомляється, що космічний корабель проходив передпольотну процедуру — статичне вогневе випробування. У SpaceX заявили, що ракета Starship 36 зіткнулася із «серйозною аномалією».

Рада підтримала складання мандату нардепа Олеся Довгого. Як зазначив Ярослав Железняк з «Голосу», «за» проголосували 244 народні обранці. Тепер у парламенті 398 депутатів.

Європа проведе ядерні переговори з Іраном у п'ятницю в Женеві, - Reuters. За даними агентства, міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та головна дипломатка ЄС Кая Каллас проведуть ядерні переговори зі своїм іранським колегою