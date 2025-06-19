Зеленський вшанував пам'ять жертв російського удару по житловому будинку в Солом'янському районі Києва

Президент України Володимир Зеленський сьогодні вшанував пам'ять жертв російського ракетного удару по житловому будинку в Солом'янському районі Києва, який стався [Дата удару, якщо відомо]. Глава держави разом із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідали місце трагедії одразу після свого повернення до Києва з Канади.

Під час візиту Президент Зеленський оглянув територію, куди влучила російська ракета, та вшанував пам'ять загиблих, де вчора ввечері завершили пошуково-рятувальні роботи, що тривали понад тридцять дев’ять годин. На цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 осіб, понад 140 поранено.

Цей візит підкреслює глибокі співчуття та підтримку Президента постраждалим родинам та громаді Києва, що знову опинилася під ударом агресора. Українська влада продовжує фіксувати кожен злочин Росії проти мирного населення та закликає міжнародне співтовариство до посилення тиску на країну-агресора.