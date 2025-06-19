Євросоюз готується пустити заморожені російські активи в обіг — не для зберігання, а для заробітку на крові агресора. За даними Politico, у Брюсселі розробляють план переведення майже 200 млрд євро активів РФ у більш ризиковані інвестиції, які принесуть значно вищий прибуток.

Мета — дати Україні гроші, навіть якщо Трамп зупинить підтримку. «Вони вбивають наших людей — ми заробимо на їхніх грошах», — фактична логіка нового підходу ЄС.

Проте європейці не готові до прямої конфіскації через страх перед юридичними наслідками, однак планують витискати максимум з прибутків, не чіпаючи капіталу. За минулий рік активи дали лише 4 млрд євро — тепер ставку роблять на ризиковані інструменти та нові фонди під парасолькою ЄС, щоб обійти бюрократію і потенційне вето Угорщини.

У планах — створення окремої структури, яка керуватиме активами РФ як портфелем для стратегічної війни.