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Нова посада посла ФРН в Україні: Єґер очолить зовнішню розвідку

Нова посада посла ФРН в Україні: Єґер очолить зовнішню розвідку

Чинний посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, стане новим головою Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

Це підтвердив заступник речника німецького уряду Штеффен Мейєр, повідомляє Spiegel.

Єґер має значний досвід роботи у сфері зовнішньої політики та взаємодії з розвідслужбами. Він обіймав різні посади в Міністерстві закордонних справ, був речником міністра Франка-Вальтера Штайнмаєра, а також працював послом у Кабулі й Багдаді. Із липня 2023 року очолював посольство Німеччини в Україні.

Чинний президент BND, 62-річний Бруно Каль, залишає посаду й стане представником Німеччини у Ватикані. Його перехід до Святого Престолу планувався заздалегідь.

За вісім років на чолі BND Каль неодноразово зазнавав критики.

Зокрема, його звинувачували в недооцінці загроз під час захоплення влади "Талібаном" в Афганістані та в недостатньо оперативному реагуванні на російське вторгнення в Україну. Крім того, у 2022 році викрили співробітника BND, який передавав секретну інформацію російським спецслужбам.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Німеччинарозвідка
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