Пошуково-рятувальна операція у Солом'янському районі Києва завершена

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи в Солом’янському районі, де внаслідок російського ракетного удару було зруйновано дев’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

З-під завалів на цій локації дістали тіла 23 загиблих. Загалом у результаті масованого обстрілу столиці 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 дістали поранення.

За даними ДСНС, двох людей вдалося врятувати з-під завалів, ще близько 50 евакуювали з під’їздів і квартир. У столиці вже зафіксовано майже 500 звернень про пошкодження майна. Роботи з розбору конструкцій тривають.

ForUA.com нагадує, у ніч та ранок 17 червня Росія здійснила масштабну атаку дронами та ракетами по Києву й іншим регіонам України. Сили ППО знищили 428 повітряних цілей.

Унаслідок обстрілів постраждали також Одеса, Запоріжжя, Чернігівська, Житомирська, Кіровоградська, Миколаївська та Київська області. В Одесі загинули дві жінки.