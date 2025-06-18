Вечірній дайджест ForUА: просування РФ, трагедія в Києві, зустріч Зеленського з Трампом та допомога НАТО

18 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Наближається ядерна війна: «Літак судного дня» президента США Е-4В приземлився поблизу Вашингтона , таке траплялося останній раз 11 вересня 2001 року після теракту на «башти близнюки», — ЗМІ.

З еленський і Трамп можуть зустрітися 24-го червня в рамках саміту НАТО в Гаазі , — Радіо Свобода. Там запланована робоча вечеря, на якій будуть присутні лідери обох країн.

У Солом’янському районі столиці завершили пошуково-рятувальні роботи, що тривали понад тридцять дев’ять годин, — МВС. На цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 осіб, понад 140 поранено.

росія просувається на 15–20 км щодня, українська оборона виснажена , — WELT . Також російські війська частково прорвали четверту лінію оборони, що подекуди складалася лише з колючого дроту, повідомляє німецьке видання.

Європарламент офіційно схвалив продовження транспортного безвізу для України до кінця цього року, — Шмигаль.

Київ потрапив до топ-10 найменш придатних міст світу для життя на планеті, — The Economist. Журнал склав рейтинг міст по всьому світу за низкою факторів, включаючи охорону здоров'я, освіту, стабільність, інфраструктуру та навколишнє середовище.

Країни НАТО засекретять дані щодо надання військової допомоги Україні, — генсек Альянсу Рютте після зустрічі з Зеленським.

Китай заявив Оману, що «не може залишатися осторонь» і допустити ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном, - AFP..